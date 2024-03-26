В Афинах произошло нападение на школу

Нападение на школу произошло в районе Патисия греческой столицы. Как передает Day.Az, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Нападение произошло после 08.00 (10:00 по бакинскому времени) в одной из средних школ Афин. По данным полиции, брат одного из учеников пришел в школу с молотком и ударил 18-летнего ученика по голове и телу, а после нанес ножевое ранение директору школы.

Сотрудники полиции арестовали нападавшего. По предварительным данным, он напал на школьника, который ранее ударил его брата.

В сообщении говорится, что травмы не кажутся серьезными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для оказания помощи.

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