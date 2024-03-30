В Ереване оскорбили Таджикистан и Кыргызстан

Советник бывшего начальника Генерального штаба ВС Армении Владимир Погосян в эфире армянских СМИ оскорбил Таджикистан и Кыргызстан, передает Day.Az.

"Что там осталось? Несчастный Таджикистан и несчастный Кыргызстан. Это полуголодные и полунищие страны... Таджикистан сегодня находится в унизительном политическом положении. И об этом Рахмон говорил в лицо Путину, что, мол, вы держите нас тут за людей второго сорта, давайте говорить на равных. Ну и Кыргызстан понятно", - сказал Погосян.

Представляем вашему вниманию отрывок из эфира армянских СМИ:

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