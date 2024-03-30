https://news.day.az/world/1648347.html В Ереване оскорбили Таджикистан и Кыргызстан - "Несчастные, полуголодные и полунищие" - ВИДЕО
В Ереване оскорбили Таджикистан и Кыргызстан - "Несчастные, полуголодные и полунищие" - ВИДЕО
Советник бывшего начальника Генерального штаба ВС Армении Владимир Погосян в эфире армянских СМИ оскорбил Таджикистан и Кыргызстан, передает Day.Az.
"Что там осталось? Несчастный Таджикистан и несчастный Кыргызстан. Это полуголодные и полунищие страны... Таджикистан сегодня находится в унизительном политическом положении. И об этом Рахмон говорил в лицо Путину, что, мол, вы держите нас тут за людей второго сорта, давайте говорить на равных. Ну и Кыргызстан понятно", - сказал Погосян.
Представляем вашему вниманию отрывок из эфира армянских СМИ:
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