Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новый спутник связи

Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.

Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск состоялся в 17:52 по времени Восточного побережья США в субботу со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал штата Флорида. Примерно через 34 минуты после запуска спутник отделился от второй ступени носителя и начал самостоятельный полет.

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