https://news.day.az/world/1648389.html Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новый спутник связи
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новый спутник связи
Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту французский телекоммуникационный спутник Eutelsat 36D.
Как передает Day.Az, об этом сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.
Запуск состоялся в 17:52 по времени Восточного побережья США в субботу со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал штата Флорида. Примерно через 34 минуты после запуска спутник отделился от второй ступени носителя и начал самостоятельный полет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре