В Марокко основан центр противодействия фейкам

Наблюдательный центр борьбы с клеветой и мошенничеством учрежден в Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на пресс-конференции с участием министра по делам молодежи, культуры и связи Мохаммеда Мехди Бенсаида, юристов и экспертов.

Центр займется отслеживанием и выявлением случаев клеветы, мошеннических действий и дезинформации, направленной на нанесение ущерба национальным интересам, во главе которых стоит вопрос территориальной целостности королевства, передает агентство Maghreb Arabe Press.

Как отметила член коллегии адвокатов Касабланки Карима Селлам, новая структура займется "противодействием фейковым новостям, которые способны причинить вред отдельным лицам и национальным институтам и обесценить усилия Марокко и достигнутые им результаты в различных областях". По оценке экспертов, феномен клеветы стал более актуальным на волне цифровой революции и в условиях легкости получения доступа к виртуальному пространству.

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