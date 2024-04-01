Глава "Моссада" призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север Газы

Глава "Моссада" Давид Барнеа заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что для новой сделки с палестинским движением ХАМАС по возврату заложников необходимо разрешить мирным жителям вернуться в северные районы сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 13-й телеканал израильского телевидения.

По его данным, глава спецслужбы донес до руководства страны, что новая сделка возможна только путем компромисса. Как отмечает телеканал, Нетаньяху еще не принял окончательного решения, однако, по его данным, бывший начальник Генштаба Израиля и министр военного кабинета Израиля Гади Айзенкот высказался за то, чтобы Тель-Авив проявил гибкость в этом вопросе.

29 марта Нетаньяху объявил, что решил направить делегации разведки "Моссад" и Службы общей безопасности в Катар и Египет в ближайшие дни для продолжения консультаций с ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников, хотя изначально планировал направить в Доху и Каир делегации на уровне специалистов. Телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на источник в египетских силовых структурах сообщал о том, что 31 марта в Каире возобновятся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Дохе с 18 марта.

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