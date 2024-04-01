Армения сегодня: цирк вместо страны, клоун вместо премьера

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Армения сегодня больше напоминает цирк, чем страну.

Day.Az представляет публикацию:

Забегался, замотался, заволновался Никол Воваевич Пашинян. Только на днях в его команде блуждали настроения отказаться от идеи проведения досрочных парламентских выборов, как уже сегодня они, похоже, передумали. Да еще и покушение на него планировали, оказывается!

Вот примерно такие мысли возникают, если почитать сегодняшние новости из Армении. И да, конечно все они - неправда. Это армянские журналисты так отмечают первое апреля. День, который впору делать национальным праздником в этой стране.

Понятно, что везде в этот день СМИ публикуют новости-розыгрыши, это естественно. Но вот до покушения на первое лицо (ну как лицо...) или выборов пока никто не дошутился.

А если серьезно, то удивляться особо нечему. Армения сегодня больше напоминает цирк, не страну. И во главе у нее скорее коверный клоун, а не политик. Еще и бывший журналист. Как могло быть иначе, у народа, которым тридцать лет управляют то убийцы, то цирковые артисты?

Автор: HSF

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