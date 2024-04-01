В Армении раскрыли потери армии

Количество смертельных инцидентов в вооруженных силах Армении в 2023 году возросло.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствую данные, представленные прокуратурой.

Всего в прошлом году зафиксировано 54 смертельных случая против 32 в 2022. 19 солдат погибли во время боевых инцидентов, 3 человека были убиты, двое погибли в авариях и 17 человек скончались в результате неосторожного обращения с боеприпасами и другими опасными веществами.

Также было зарегистрировано 5 случаев доведения до самоубийства по неосторожности, 2 случая доведения до самоубийства, один случай смерти от удара молнии, один смертельный случай от удара током и четыре смерти от различных болезней.

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