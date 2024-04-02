Пашинян либо «принесет в жертву» Симоняна, либо окончательно «полетит» в объятия Запада

Россия достаточно жестко отреагировала на ожидающуюся 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу. Армянская сторона дала не менее резкий ответ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Столь "ответственное дело", судя по всему, было поручено спикеру Национального собрания Армении Алену Симоняну. Эта фигура, некогда принятая российскими кругами, зашла настолько далеко, что на днях в эфире Общественного телевидения Армении заявила: Россия задалась целью "поставить нашу государственность на колени". По словам Симоняна, именно Россия "позволила Азербайджану напасть на Армению, сдать Карабах" и т. д. Посол России в Армении Сергей Копыркин назвал все это ложью", - отмечают СМИ.

Меж тем Пашинян руками Алена Симоняна пытается положить конец висящим на волоске армяно-российским отношениям.

"Он убивает сразу нескольких зайцев: вконец очерняет Алена Симоняна, а также зондирует почву - как Россия отреагирует на такого рода заявления. Если реакция будет слишком жесткой, то премьер "принесет в жертву" спикера Национального собрания: мол, это было его личное мнение. Если же реакция со стороны России будет не слишком резкой, то Пашинян окончательно "полетит" в объятия Запада, сжигая все армяно-российские мосты", - пишут армянские СМИ.

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