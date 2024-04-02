В России 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов

Под Дмитровом Московской области 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на объездном кольце.

По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли".

На месте работают ремонтные бригады.

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