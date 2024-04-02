https://news.day.az/world/1649070.html В России 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов
В России 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов
Под Дмитровом Московской области 11 вагонов товарного поезда сошли с рельсов.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на объездном кольце.
По предварительной информации, талые воды подмыли насыпь и пути "поползли".
На месте работают ремонтные бригады.
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