Тайвань отказался от помощи материкового Китая

Власти Тайваня заявили, что не видят необходимости в помощи от КНР. Об этом говорится в заявлении тайваньского Комитета по делам материкового Китая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Тем не менее Тайвань поблагодарил материковый Китай за предложение оказать помощь. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в свою очередь заявила, что центральное правительство Китая следит за ситуацией и готово оказать помощь острову.

В среду утром на Тайване произошло самое сильное землетрясение за 25 лет. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь, зафиксированные в 07:58 по местному времени (03:58 по бакинскому времени), ощущались на всей территории Тайваня. Глава Центрального метеорологического управления острова У Цзяньфу заявил, что землетрясение на Тайване стало самым мощным с 21 сентября 1999 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!