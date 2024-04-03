https://news.day.az/world/1649332.html В Турции задержаны два армянина, в обуви которых найдены контрабандные золотые слитки
В Турции задержаны два армянина, в обуви которых найдены контрабандные золотые слитки
В турецком городе Карс в обуви двух лиц армянского происхождения были обнаружены золотые слитки, перевозимые контрабандным путем.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Было отмечено, что стоимость золотых слитков весом более 1 килограмма оценивается примерно в 3,5 миллиона турецких лир (около 109 тысяч долларов США).
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.
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