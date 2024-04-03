Норвежский парламент закрыли после сообщений об угрозе взрыва

В парламент Норвегии поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом написала местная газета VG со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, значительная территория вокруг здания перекрыта, входы и выходы закрыты. Начальник полиции Осло Свен Бьелланд отметил, что сначала пришло письмо с угрозами, которое приняли за розыгрыш, но затем поступила новая угроза.

Полиция оцепила территорию вокруг здания парламента и осмотрела площадь Айдсволл с помощью служебных собак. Пока неизвестно, от кого поступали угрозы в парламент.

Пресс-секретарь полицейской службы безопасности Норвегии Мартин Бернсен заявил, что службе известно о ситуации и специалисты работают над расследованием угрозы.

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