https://news.day.az/world/1650550.html Дожили: мошенника Рубика Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года
Дожили: мошенника Рубика Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о смехотворном выдвижении Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира.
Day.Az представляет публикацию:
За что? - спросите вы. "За благотворительную и гуманитарную деятельность".
Ловите лайфхак, как стать лауреатом Нобелевской премии мира: разбогатейте на отмывании денег, занимайтесь мошенничеством, езжайте на оккупированный регион другой страны, имитируйте там "блокаду", а потом стройте из себя жертву, когда вас арестовали на абсолютно законных основаниях. И вуаля, готово!
Мы-то думали, что после подонка Горбачева нас не удивить...
Автор: HSF
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