Дожили: мошенника Рубика Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о смехотворном выдвижении Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира.

Day.Az представляет публикацию:

За что? - спросите вы. "За благотворительную и гуманитарную деятельность".

Ловите лайфхак, как стать лауреатом Нобелевской премии мира: разбогатейте на отмывании денег, занимайтесь мошенничеством, езжайте на оккупированный регион другой страны, имитируйте там "блокаду", а потом стройте из себя жертву, когда вас арестовали на абсолютно законных основаниях. И вуаля, готово!

Мы-то думали, что после подонка Горбачева нас не удивить...

Автор: HSF