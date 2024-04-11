В МИД Армении угрожают Израилю?

МИД Армении перешел к языку обвинений и угроз по отношению к Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, замминистра Ваан Костанян обвинил Израиль в попытке изменить статус-кво в Иерусалиме.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Армении занимается вопросом квартала "Коверу партез", в котором, как считают армяне, притесняются интересы армянского населения.

"Вопрос не только в безопасности наших соотечественников или граждан, он более глубинный. МИД Армении озвучивал проблему как на международных площадках, так и на встречах с заинтересованными коллегами, в том числе из арабских стран", - заявил Костанян.

Таким образом, МИД Армении завуалированно упрекнул Израиль в дискриминации и показал, что общением с "заинтересованными коллегами" Ереван пытается повлиять на внутренние вопросы Израиля.

Отметим, что в последнее время Ереван все чаще прибегает к использованию армянской общины как инструмента дестабилизации ситуации в Израиле.

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