Индия впервые назначила военного атташе в Армении

Индия направляет военных атташе в 10 новых стран, впервые будет назначен представитель по военной линии в Армении, основной акцент делается на страны Африки.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

По данным издания, реформа проводится в том числе за счет "оптимизации" количества представителей армии, ВМС и ВВС в странах с крупными диппредставительствами, таких как Россия, Франция и Великобритания. Теперь Дели направляет 15-16 военных атташе в другие страны - некоторые из них впервые примут военных представителей Индии, в некоторых будет обновлен или укреплен имеющийся аппарат. Акцент делается на государства, с которыми Индия развивает военно-техническое сотрудничество.

В частности, впервые военный атташе назначается в Армению, с которой Индия уже договорилась о поставках пусковых установок Pinaka, зенитно-ракетного комплекса малой дальности Akash и других вооружений.

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