Шольц назвал условие разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tageszeitung назвал условие разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины, передает Day.Az.

По словам политика, переговоры полезны, когда есть возможность изменить ситуацию. Он не исключил дальнейших дискуссий в будущем.

На вопрос о том, когда именно это может произойти, Шольц ответил уклончиво, заявив, что переговоры будут, когда им придет время.

"В любом случае, когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска", - сказал канцлер.

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