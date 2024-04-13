Системы ПВО Израиля приведены в полную боевую готовность

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил, что системы противовоздушной обороны приведены в полную боевую готовность.

Как сообщает Day.Az, его заявление было сделано одновременно с выпуском обновленных инструкций Службы тыла для населения из-за возможности нанесения Ираном удара.

Также он сказал, что в десятки самолетов находятся в небе в полной готовности.

Напомним, что на завтра все занятия в Израиле отменены. Вводятся ограничения на массовые собрания. В городах начали открывать общественные бомбоубежища.

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