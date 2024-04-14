https://news.day.az/world/1651835.html Хуситы запустили беспилотники из Йемена в сторону Израиля
Хуситы запустили беспилотники из Йемена в сторону Израиля
Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) запустило несколько беспилотников в сторону Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Йеменские хуситы запустили беспилотные летательные аппараты в направлении Израиля", - сказано в сообщении.
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