Хуситы запустили беспилотники из Йемена в сторону Израиля

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) запустило несколько беспилотников в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

"Йеменские хуситы запустили беспилотные летательные аппараты в направлении Израиля", - сказано в сообщении.

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