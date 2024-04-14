https://news.day.az/world/1651851.html Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев - СМИ
Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев - СМИ
Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев баллистическими ракетами "Хайбар".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.
В сообщении агентства утверждается, что авиабаза, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре