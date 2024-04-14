Иран нанес удар по израильской авиабазе в пустыне Негев

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе Военно-воздушных сил Израиля в пустыне Негев баллистическими ракетами "Хайбар".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.

В сообщении агентства утверждается, что авиабаза, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения.

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