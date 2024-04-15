https://news.day.az/world/1651968.html Гутерриш призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке
Гутерриш призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке, чтобы избежать крупного конфликта.
Как передает Day.Az, об этом Гутерриш сказал на заседании Совета Безопасности ООН.
"Настало время снизить напряженность и добиться деэскалации. Следует проявлять максимальную сдержанность", - сказал он.
Говоря о конфликте между Израилем и Ираном, Гутерриш призвал "отступить от края пропасти и избежать крупного конфликта".
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