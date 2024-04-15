Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности на Ближнем Востоке, чтобы избежать крупного конфликта.

Как передает Day.Az, об этом Гутерриш сказал на заседании Совета Безопасности ООН.

"Настало время снизить напряженность и добиться деэскалации. Следует проявлять максимальную сдержанность", - сказал он.

Говоря о конфликте между Израилем и Ираном, Гутерриш призвал "отступить от края пропасти и избежать крупного конфликта".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!