Спикер парламента Грузии обвинил иностранных послов во вмешательстве во внутренние дела

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил иностранных послов во вмешательстве во внутренние дела республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, некоторые представители дипломатического корпуса или в общем дипломатический корпус излишне участвуют во внутренних политических дискуссиях. Главное удивление вызывает следующее: за закрытыми дверями мы обсуждаем какие-то вопросы, будь то законопроект или иное. Во время этих обсуждений мы не слышим каких-то контраргументов, наоборот, бывает, когда они согласны с некоторыми вопросами, однако позже публично озвучиваются другие позиции, что, конечно же, неправильно", - сказал Папуашвили журналистам.

Парламент Грузии рассматривает законопроект об иноагентах. В понедельник комитет по юридическим вопросам поддержал инициативу в первом чтении. Законопроект не раз становился объектом критики со стороны послов США, ЕС и других европейских стран.

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