https://news.day.az/world/1652523.html Минфин США введет новые санкции против Ирана
Минфин США введет новые санкции против Ирана
Министр финансов США Джанет Йеллен представит новые санкции против Ирана на ежегодной конференции Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно отчету, Йеллен призовет своих коллег-участников конференции принять аналогичные меры в своих странах.
Было отмечено, что министерство финансов США будет использовать санкционные полномочия совместно со своими союзниками для пресечения деятельности иранского режима.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре