Премьер Катара отметил, что переговоры по перемирию в Газе зашли в тупик

Переговоры по установлению перемирия в секторе Газа зашли в тупик, считает Мухаммед бин Абдельрахман, глава правительства Катара, который выступает посредником в переговорах Израиля с движением ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"К сожалению, переговоры переживают досадные моменты и подвержены определенному застою", - приводит в среду его слова агентство ЭФЭ.

"Мы пытаемся делать все возможное, чтобы выйти из этой ситуации", - отметил катарский премьер.

Ранее движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое посредниками на прошлой неделе на переговорах в Каире.

"Отклонение предложения трех посредников (включая Катар), которое предусматривало значительно большую свободу действий с израильской стороны, доказывает, что лидер ХАМАС Яхья Синвар не заинтересован в гуманитарной сделке и возвращении заложников, и продолжает использовать в своих интересах напряженность в отношениях с Израилем", - говорилось в заявлении канцелярии израильского премьер-министра и спецслужбы "Моссад", которое цитировала газета The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что проект нового перемирия в секторе Газа включал в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

СМИ, ссылаясь на источники, отмечали, что ХАМАС не хочет соглашения, которое позволило бы Израилю впоследствии возобновить боевые действия в Газе. Группировка требует постоянного прекращения огня и международных гарантий, что Израиль полностью выведет войска из сектора.

Член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что движение изучает предложение, но оно "не отвечает требованиям, выдвинутым палестинской стороной", поскольку, в частности, предусматривает лишь временное перемирие, а не полный вывод израильских войск из анклава.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против этой группировки в секторе Газа.

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