В Германии сообщили о крупном провале Шольца в Китае

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего визита в Китай не смог убедить председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, в этой связи переговоры лидеров для главы немецкого кабмина закончились безрезультатно. С таким мнением выступил портал Tagesschau в видеосюжете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы... Переговоры по Украине и Ближнему Востоку не закончились особыми успехами. Для Шольца... Китай остается влиятельным, но трудным партнером по переговорам", - подчеркивается в сообщении.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай считает, что переговоры являются единственным путем разрешения украинского кризиса. КНР полагает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров, подчеркнул дипломат. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров, добавил он.

16 апреля председатель Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что КНР выступает за созыв мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной.

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