ЕС работает над 14-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз разрабатывает 14-й пакет антироссийских санкций, который будет направлен против тех, кто обходит действующие ограничительные меры в отношении РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Мы работаем в настоящее время над 14-м пакетом санкций против России. Он будет направлен на борьбу с обходом рестрикций и включит санкции против тех, кто уже обходит их", - сказал он.

Европейский дипломат не смог сказать, когда именно будет введен очередной санкционный пакет.

Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь положения, направленные на противодействие российским мерам по преодолению санкционной блокады.

ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.

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