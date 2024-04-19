Гаити потребовал от Франции миллиардных репараций

Франция должна вернуть Гаити "выкуп", который остров ранее заплатил за свою независимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление коалиции групп гражданского общества. Размер репараций исчисляется миллиардами долларов.

Гаити стал первым островом в регионе, получившим независимость в 1804 году после восстания порабощенных людей. Но позже Франция ввела суровые репарации за потерянный доход, которые страна в Карибском море платила до 1947 года.

Группа из примерно 20 неправительственных организаций, находящихся в настоящее время в Женеве для участия в Постоянном форуме ООН по делам лиц африканского происхождения, ищет независимую комиссию для наблюдения за возмещением долга, который они называют "выкупом". Они говорят, что средства нужны стране, где в апреле был создан переходный совет.

Ранее издание The New York Times подсчитало, что Гаити выплатил Франции 21 млрд долларов. Но активисты требуют больше.

"Это 21 млрд долларов плюс 200 лет, во время которых Франция пользовалась всеми ресурсами. Поэтому мы говорим, скорее, о 150 млрд долларов, 200 млрд долларов или больше", - сказала профессор Global Race в Университете Британской Колумбии Джемайма Пьер.

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