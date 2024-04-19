В Болгарию прибыла первая партия ядерного топлива из США для советских реакторов

Судно ADAMAS под флагом Нидерландов доставило в порт Варна - Запад ядерное топливо американской компании Westinghouse для АЭС "Козлодуй", оснащенной реакторами типа ВВЭР-1000. Об этом сообщает портал maritime.bg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В середине марта председатель Агентства по ядерному регулированию Болгарии Цанко Бачийски заявил, что частичная замена российского топлива, на котором в настоящее время работает пятый энергоблок станции, должна начаться во время планового ремонта энергоблока в мае. Таким образом, реактор будет работать на российском и американском топливе одновременно.

В декабре 2022 года руководство болгарской атомной электростанции "Козлодуй" подписало с компанией Westinghouse договор на 10 лет о поставке ядерного топлива для пятого энергоблока АЭС. Было заявлено, что лицензия на использование нового топлива на АЭС будет получена в 2024 году, однако договор не предусматривает утилизации использованного топлива, поэтому оно будет храниться на специализированной площадке станции.

Ранее болгарское правительство отменило ограничения на диверсификацию поставок ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 на АЭС "Козлодуй", обосновав это необходимостью обеспечения конкуренции.

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