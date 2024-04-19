Названа цель атаки Израиля по Ирану

Израильская атака, проведенная минувшей ночью по территории Ирана, была нацелена на систему противовоздушной обороны (ПВО), которая обеспечивает защиту иранского ядерного объекта в Натанзе в провинции Исфахан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в эфире телеканала Al Hadath.

Израиль атаковал "систему радаров, которые должны обеспечивать безопасность атомного объекта в Натанзе", уточнил источник. Телеканал отметил, что во время атаки по иранской территории были выпущены три ракеты.

До этого Египет, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты выразили обеспокоенность ответными ударами Израиля по Ирану.

В ночь на 19 апреля Израиль нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала CNN, израильские военные не стали высказываться о взрывах в Иране, заявив, что у них "пока нет комментариев по этой теме".

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