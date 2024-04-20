Суд выбрал присяжных по делу Трампа

Процесс отбора жюри присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег Сторми Дэниэлс завершился.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Суд в течение четырех дней выбирал 12 присяжных и 6 запасных заседателей.

Как отмечает телеканал, первые слушания начнутся 22 апреля.

Поводом для расследования против Трампа стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

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