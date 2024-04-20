В США предсказали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

Переговорщики заявили о высоком риске окончательного срыва диалога Израиля и ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает The Wall Street Journal.

"Переговоры уже снова зашли в тупик, практически без каких-либо признаков или перспектив их возобновления в ближайшее время, и растет недоверие между ХАМАС и переговорщиками", - сообщил изданию арабский переговорщик.

Отмечается, что позиция ХАМАС отличается крайней радикальностью, что заставляло посредников из Катара и Египта оказывать давление на представителей движения. В настоящий момент в плену у ХАМАС остаются несколько десятков израильских заложников.

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