США могут увеличить штат военных советников в посольстве в Украине

США рассматривают отправку в американское посольство в Киеве дополнительных военных советников, сообщил газете Politico официальный представитель Пентагона Пэт Райдер, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"На протяжении всего этого конфликта Минобороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве", - сказал Райдер.

По его словам, советники не будут задействованы в боевых действиях, а будут "консультировать и поддерживать украинскую власть и военных".

Управление "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии небоевого характера", пояснил представитель Пентагона.

Источники издания из числа официальных лиц отметили, что в задачи новых сотрудников будет входить материально-техническое обеспечение и надзор за новыми поставками американского оружия после того, как принятый накануне палатой представителей США законопроект о дополнительной помощи Украине на $61 млрд пройдет сенат и будет подписан президентом Джо Байденом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!