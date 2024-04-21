США введут санкции против израильской армии

США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом в ближайшие дни объявит госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ограничительные списки попадет батальон "Нецах Иегуда" за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан - территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль. Санкции не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

Расследование проводилось также в отношении нескольких других подразделений армии и полиции. По словам собеседника издания, они не будут подвергнуты санкциям благодаря исправлению проблем.

Расследование против батальона "Нецах Иегуда" началось в конце 2022 года, когда солдат обвинили в причастности к нескольким случаям насилия в отношении палестинского гражданского населения.

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