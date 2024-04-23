СМИ раскрыли возможные сроки эвакуации мирного населения из Рафаха

Израилю потребуется две-три недели, чтобы эвакуировать мирное население из Рафаха для проведения военной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

По словам собеседников издания, гражданское население планируется переместить в "гуманитарные анклавы" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, обеспечив его продовольствием, водой, жильем и медицинской помощью. В этом, отметили источники WSJ, еврейскому государству помогут США, Египет и другие арабские страны, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Как указали чиновники, чьи слова приводит газета, Израиль намерен вводить войска в Рафах постепенно, начиная с тех кварталов, где, по мнению израильской стороны, скрываются лидеры палестинского движения ХАМАС. Собеседники газеты добавили, что боевые действия в Рафахе продлятся не менее шести недель, однако когда именно они начнутся, все еще неизвестно.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство продолжает готовиться к проведению операции в Рафахе. По его словам, он уже довел до сведения США позицию Израиля, заключающуюся в том, что без ввода войск в Рафах невозможно добиться окончательной победы над радикалами из ХАМАС. 17 марта Нетаньяху объявил, что Израиль планирует провести операцию в Рафахе через несколько недель. 31 марта он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены. США настаивают на том, чтобы Израиль приступал к проведению крупных операций в Рафахе только после выработки планов эвакуации населения и оказания ему всей последующей необходимой помощи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!