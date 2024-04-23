Страны ЕС решили расширить санкции против производителей ракет и беспилотников Ирана

Страны - члены Евросоюза достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы достигли политического соглашения о расширении санкционного режима против производителей беспилотников Ирана на ракеты и потенциальные поставки ракет России. Система такая же: санкции против производителей ракет. Во-вторых, мы расширим географию: санкции будут вводиться не только за поставки России, но и другим прокси", - сказал он.

Ожидается, что Совет ЕС в ближайшее время формально оформит это решение, после чего Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана. Как подчеркнул в беседе с журналистами высокопоставленный представитель ЕС, речь сейчас идет не о конкретных лицах и компаниях Ирана, а о расширении существующего санкционного механизма на введение мер в отношении ракет. В рамках действующего режима ЕС мог вводить санкции только против производителей беспилотников.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ заявили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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