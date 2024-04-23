Пашинян назвал ОДКБ бессмысленной организацией

Армения в установленном порядке запустила механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, эти механизмы не были задействованы на том основании, что границы не делимитированы.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью британским СМИ, обвиняя организацию в бездействии.

По его словам, из РФ недавно прозвучало аналогичное заявление о том, что ОДКБ тогда не была запущена потому, что там не было или нет делимитированной границы, однако наши партнеры не зафиксировали следующий важный факт: если там нет делимитированной границы, значит ли это, что нет и зоны ответственности ОДКБ? Потому граница есть, и все знают, где находится эта граница, а они, по сути, говорят, что мы не можем показать зону ответственности ОДКБ в Республике Армения.

"Извините, но это означает, что они говорят, что ОДКБ, по сути, не существует, потому что граница не делимитирована, и также не делимитирована, например, граница между Россией и Японией. Извините, я знаю, что у наших коллег нет такого намерения, но если вдруг такая ситуация произойдет, если войска какой-либо страны войдут на территорию РФ, где есть неделимитированные границы, значит ли это, что ОДКБ не должна никак реагировать? Это, в свою очередь, означает, что ОДКБ как механизма, на который могли бы положиться государства-члены - Россия, Армения и другие страны, не существует.

И наша проблема заключается в следующем: если мы полагаемся на организацию, на которую не стоит полагаться, потому что на эту организацию в принципе нельзя положиться, и не только мы, но и другие не могут полагаться на эту организацию, и это обосновывается реакцией организации и заявлениями некоторых стран-членов, то наша общественность говорит нам: почему вы продолжаете оставаться членом ОДКБ? И, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос", - сказал Пашинян.

Армянский премьер также утверждает, что Москва предалага направить миротворцев ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу.

"Извините, но это заявление уничтожает функциональность самой ОДКБ, поскольку организация должна была прийти на армяно-азербайджанскую границу в качестве союзника Армении, а не в качестве миротворца. Я имею в виду, что многие говорят, что Армения сказала об ОДКБ это, Армения сказала об ОДКБ другое, Армения сделала в ОДКБ это, Армения сделала в ОДКБ другое, но Армения не сделала ОДКБ ничего. Все, что сделали ОДКБ, сделала сама ОДКБ своими заявлениями, действиями и бездействием.

И в этих условиях мы не можем просто делать вид, что не замечаем всего этого. Мы сегодня практически заморозили свое участие в ОДКБ, и, на мой взгляд, пока не пересечена черта невозможности разогрева нашего участия в организации, но если так будет продолжаться, я имею в виду политические позиции, которые они выражают, очевидно, что и эта черта будет пересечена. Т.е. по крайней мере, скажем так, повторное участие в ОДКБ станет практически невозможным", - добавил Пашинян.