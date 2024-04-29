Потасовка в парламенте Грузии

Рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, которое проходит в парламенте Грузии, сопровождается перепалками между представителями властей и оппозиции.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в Telegram-канале "Sputnik Грузия".

В материале отмечается, что между некоторыми участниками заседания юридического комитета парламента происходят словесные перепалки. При этом доходит даже до закидывания оппонентов различными предметами.

Публикация сопровождается видеозаписью, сделанной во время мероприятия. В ролике депутат Хатия Деканоидзе бросила несколько бутылок в члена парламентского большинства Гурама Мачарашвили.

Журналисты уточнили, что перед этим мужчина обвинил коллегу в "продаже" родной страны ради государственной должности в другом государстве. В период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года она возглавляла Национальную полицию Украины, на что и намекал законодатель.

"На данный момент уже восемь депутатов от оппозиции удалены из зала, еще несколько покинули заседание в знак протеста", - говорится в публикации.

29 апреля юридический комитет парламента Грузии обсуждает законопроект об иностранных агентах во втором чтении. На этом фоне в законодательном органе усилили меры безопасности, в том числе ограничили вход в здание.

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