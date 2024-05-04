Садик Хан стал мэром Лондона в третий раз

Кандидат от Лейбористской партии Великобритании Садик Хан в третий раз победил на выборах мэра Лондона, установив рекорд по количеству переизбраний. Об этом объявлено по итогам окончательного подсчета голосов, передает Day.Az.

53-летний представитель оппозиционной в стране партии набрал 43,7% голосов избирателей (более одного миллиона лондонцев). За его соперницу - кандидата от правящей Консервативной партии Сьюзен Холл - проголосовали более 800 тысяч жителей столицы, что составляет 32,6% от всех участников выборов.

Должность мэра Лондона появилась только в 2000 году. До Хана никому не удавалось занимать этот пост три раза. Кен Ливингстон был градоначальником с 2000 по 2008 год, Борис Джонсон - с 2008 по 2016 год. В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы.

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