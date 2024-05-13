Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО

ФРГ в мае передаст Киеву еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, по-прежнему ожидается передача третьей системы ПВО Patriot.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Германии в Украине Мартин Егер в эфире телемарафона.

"У нас сегодня уже две системы ПВО Patriot в Украине, и мы привезем сюда еще одну, третью <...>. Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже несколько систем тут есть, и в мае прибудет еще одна система. Также мы привезли сюда [зенитные самоходные установки] Gepard и совсем новую систему, которая была разработана в Германии - Skynex".

13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера. До сих пор киевские власти получили от Германии две системы Patriot.

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