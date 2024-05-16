Трамп считает, что Байден затягивает конфликт в Газе

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешний американский лидер Джо Байден своими действиями затягивает войну в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все, что это [прекращение поставок оружия] дает, - это продление войны, потому что это дает другой стороне [ХАМАС] огромную энергию, когда это происходит. Знаете, это дает им психологическую энергию", - сказал он в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя заявления о том, что США на время прекратили поставки оружия еврейскому государству, в частности, поставки бомб большой мощности. Трамп также назвал Байдена "умственно отсталым" за его политику в отношении Израиля.

Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа. В тот же день министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи Израилю в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены, в частности, поставки бомб большой мощности.

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