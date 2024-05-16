Врачам удалось стабилизировать состояние Роберта Фицо

Врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Республики Словакия Роберта Фицо, который пострадал при стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на директора больницы, в которой лежит политик.

Данные о стабилизации состояния здоровья премьера подтвердил и глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк. "В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние пациента. <...>. [Но] ситуация действительно серьезная", - отметил министр.

Фицо перенес операцию, которая длилась пять часов, как сообщало издание Denník N. После этого Фицо был введен в искусственный сон на 24 часа. Премьер потерял много крови, но важнейшие артерии не были задеты, поэтому кровопотеря не столь критическая, как представлялось изначально.

В Фицо стрелял 71-летний писатель из города Левице Юрай Цинтула. Покушение произошло в городе Гандлова, расположенном примерно в 200 км северо-восточнее от Братиславы. Его мотивы, как заявили представители правительства, были политическими.

Покушение на Фицо стало первым покушением на политика в истории Словакии и первым политическим покушением в Европе за последние 38 лет. 28 февраля 1986 года на центральной улице Стокгольма был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме.

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