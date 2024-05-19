Трамп призвал владельцев огнестрельного оружия голосовать на выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Далласе (штат Техас) призвал владельцев огнестрельного оружия прийти и проголосовать на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

NRA ранее выразила поддержку Трампу в президентской гонке, ассоциация неизменно поддерживает его с 2016 года. "Нам нужно, чтобы владельцы огнестрельного оружия пришли голосовать, - сказал Трамп. - Не знаю, может это какая-то форма протеста, но владельцы оружия не голосуют. <...> Если бы владельцы огнестрельного оружия голосовали, мы потопили бы их [демократов]. <...> Так что давайте голосовать в этот раз".

Экс-президент пообещал, что в случае повторного избрания "будет отстаивать права и свободы" членов ассоциации. "Нам нужно выиграть эти выборы, это самые важные выборы для нашей страны", - заявил Трамп.

По данным NRA, в ней состоят около 5 млн человек.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Нынешний президент Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.