В Турции рассчитывают на скорый ввод в строй первого реактора АЭС "Аккую"

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что строительство АЭС "Аккую" идет интенсивно, но с некоторыми трудностями, и Анкара рассчитывает на ввод в строй первого реактора в самом скором времени. Об этом он сказал в эфире телеканала TRT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На стройплощадке интенсивно работает более 30 тыс. человек. Боремся с различными [непредвиденными] сложностями. Но несмотря на это, наша цель в том, чтобы в самые короткие сроки ввести в строй первый реактор и начать получать с него электроэнергию", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли ожидать запуск первого энергоблока в текущем году. О перспективе ввода в строй реактора в 2024 году Байрактар добавил, что "есть такая цель".

Байрактар отметил, что АЭС даст Турции безуглеродный источник энергии. "Мы говорим о самой большой атомной стройке в мире. Мощность станции составит 4,8 тыс. МВт, это четыре реактора. И когда они все будут запущены, а мы надеемся, что это произойдет к 2028 году, мы рассчитываем получать оттуда 10% от общего объема электроэнергии, необходимой нашей стране. При этом мы освободимся от примерно 30 млн т выбросов и от необходимости закупать около 7,2 млрд кубометров газа", - сообщил министр.

Он также напомнил, что в планах Турции получить не одну АЭС, но и построить станции в Синопе и Фракии. "Мы хотим, чтобы в 2050 году общая мощность наших АЭС составила 20 тыс. МВт", - добавил он.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!