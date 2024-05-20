Биография президента Ирана Эбрахима Раиси

Происхождение, образование

Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде (священный город для последователей шиизма; на северо-востоке Ирана) в религиозной семье. Имел почетный титул сейида, обозначающего принадлежность к потомкам пророка Мухаммада.

В 1975 году поступил в семинарию в городе Кум (мировой образовательный религиозный центр для шиитов). После ее завершения изучал международное частное право в университете им. Шахида Мотахари в Тегеране, впоследствии там же получил степень доктора юридических наук и исламского права. В годы студенчества поддерживал идеи свержения монархии и принимал участие в Исламской революции 1978-1979 годах (события в Иране, приведшие к упразднению монархии и провозглашению Исламской Республики Иран, ИРИ).

На госслужбе

В 1980 году Эбрахим Раиси поступил на работу в судебную канцелярию город Кередж (пригород Тегерана), через некоторое время стал прокурором этого города. В 1982-1984 годах был прокурором города Хамадан на северо-западе страны. В 1985 году был назначен заместителем прокурора Тегерана. В 1988 году решением высшего руководителя ИРИ Рухоллы Хомейни Раиси был наделен особыми полномочиями по решению религиозно-правовых вопросов в провинциях Керманшах, Семнан, Лурестан. В 1989 году он стал прокурором Тегерана и проработал на этой должности до 1994 года. Затем 10 лет возглавлял Генеральную инспекцию Ирана (осуществляет общий контроль за деятельностью исполнительных органов власти).

С 2004 по 2014 годы Раиси занимал пост заместителя председателя Верховного суда, отвечал за организационные и управленческие вопросы. В 2014-2016 годах был генеральным прокурором Ирана. В 2016 году занял пост руководителя крупнейшего в стране мусульманского религиозного фонда "Астане Кодсе Разави".

В 2019 году Раиси возглавлял Верховный суд страны. На посту главы судебной системы он развернул масштабную кампанию по борьбе с коррупцией и инициировал разработку законопроектов по защите женщин от бытового насилия.

Президентские выборы

Впервые Эбрахим Раиси баллотировался в президенты в 2017 году, но проиграл Хасану Роухани, переизбранному на второй срок (38% против 57% у Роухани). На выборах 18 июня 2021 года он одержал победу, набрав более 60% голосов (второе место занял Мохсен Резаи - 11,5%). При этом явка составила 48,8% - рекордно низкий показатель в современной истории Ирана. Вступил в должность 5 августа.

Раиси принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Он был сторонником жесткой линии в отношениях с Западом, при этом не возражал против восстановления иранского ядерного соглашения (договор от 2015 года об урегулировании иранской ядерной программы между Ираном и шестеркой международных посредников, предполагавший постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность; фактически перестал действовать после выхода США в 2018 году). В своей предвыборной программе Раиси уделял основное внимание таким вопросам, как снижение уровня бедности и борьба с коррупцией, обещал построить четыре миллиона новых домов для нуждающихся за четыре года.

Личные сведения

Эбрахим Раиси был женат. Его жена - Джамила Аламольхода - доктор философских наук, писательница (ее отец - известный священнослужитель Ахмад Аламольхода). У них две дочери.

Был хранителем усыпальницы имама Резы (шиитской святыни) в Мешхеде.

Соратник руководителя и духовного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи. Пользовался авторитетом в иранских силовых структурах, в частности, в Корпусе стражей исламской революции.

В ноябре 2019 года он был включен в санкционные списки США и Евросоюза за нарушения прав человека.

Вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире в 2021 году по версии американского журнала Time.