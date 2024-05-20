Чиновники КНР встретятся в Лондоне с европейскими инвесторами

Представители китайских рыночных регуляторов 22-23 мая проведут в Лондоне встречи с европейскими инвесторами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, с китайской стороны участие в мероприятиях примут заместитель председателя Государственного комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай, а также неназванные высокопоставленные сотрудники Народного банка Китая, Государственного управления финансового регулирования и Государственного управления валютного контроля. Чиновников в поездке будут сопровождать руководители 15 китайских компаний, акции которых котируются на биржах КНР.

Как уточнило агентство, в ходе контактов с представителями европейского бизнеса китайские чиновники рассчитывают убедить их активнее инвестировать в экономику КНР.

Согласно опросу Европейской торговой палаты в КНР, данные которой ранее приводили агентство Reuters и газета Financial Times, 44% европейских компаний не верят в перспективы дальнейшего успешного развития на китайском рынке. Кроме того, лишь 13% фирм заявили, что рассматривают Китай в качестве основного направления для инвестиций. В 2023 году этот показатель составлял 16%, в 2022 году - 21%, в 2021 году - 27%.

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