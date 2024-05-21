Испания готовится предоставить Украине военную помощь

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины, который должен поступить до конца июня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте военного ведомства королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в понедельник Роблес приняла участие в очередном заседании западной контактной группы по координации поставок оружия Украине. Это совещание проходит в виртуальном формате.

"Среди прочего Роблес упомянула о второй партии танков Leopard, подтвердив их поставку в конце следующего месяца. Она также объявила о поставке в эти даты различных видов боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских орудий или новой партии ЗРК Patriot, а также систем защиты от беспилотников, оптико-электронных систем наблюдения и слежения", - говорится в пресс-релизе.

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