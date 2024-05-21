В Словакии рассказали о состоянии здоровья Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, пребывает в сознании и общается с окружением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, которое разместила в Facebook администрация расположенной в городе Банска-Бистрица (центральная часть страны) больницы имени Рузвельта, где находится глава правительства.

"В ходе состоявшегося утром медицинского консилиума премьеру была сделана контрольная компьютерная томография брюшной полости. Одновременно проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья. Пациент пребывает в сознании и общается [со своим окружением]", - отмечается в тексте.

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