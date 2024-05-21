Самолет, летевший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму

- есть погибший и раненые

Самолет, принадлежащий Singapore Airlines попал в воздушную яму (турбулентность), есть погибшие и раненые.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, в результате инцидента погиб пассажир самолета, летевшего из Лондона в Сингапур, более 30 пассажиров получили ранения.

Сообщается, что Boeing 777-300ER, летевший в Сингапур, был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени.

По данным авиакомпании, всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

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