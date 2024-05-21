https://news.day.az/world/1661867.html Самолет, летевший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму - есть погибший и раненые
Самолет, летевший из Лондона в Сингапур, попал в воздушную яму - есть погибший и раненые
Самолет, принадлежащий Singapore Airlines попал в воздушную яму (турбулентность), есть погибшие и раненые.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на BBC, в результате инцидента погиб пассажир самолета, летевшего из Лондона в Сингапур, более 30 пассажиров получили ранения.
Сообщается, что Boeing 777-300ER, летевший в Сингапур, был перенаправлен в Бангкок и приземлился в 15:45 по местному времени.
По данным авиакомпании, всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
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