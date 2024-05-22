В США 53% опрошенных считают, что Трампа признают виновным в подлоге финансовых документов

Больше половины американских избирателей считают, что экс-президента США Дональда Трампа признают виновным по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

53% респондентов заявили, что жюри присяжных Нью-Йорка, вероятно, признает Трампа виновным. 31% опрошенных полагают, что Трампу не грозит обвинительный приговор, причем 11% уверены в этом наверняка.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 процентных пункта. Исследование проводилось 15, 16 и 19 мая. В нем приняли участие более тысячи человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.

Суд в Нью-Йорке уже более месяца слушает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.

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