Состоялось заседание правительства Ирана

22 мая состоялось первое заседание правительства Ирана после гибели президента Сейеда Ибрахима Раиси.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, заседание прошло под председательством исполняющего обязанности президента Ирана I вице-президента Мохаммада Мохбера.

На заседании состоялся обмен мнениями о программах, связанных с принятием делегаций зарубежных стран, которые примут участие в церемонии прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Также было обсуждено и одобрено несколько предлагаемых документов по таможенным вопросам, дорогам и соглашениям с зарубежными странами.

Мохаммад Мохбер отметил важность продолжения пути покойного президента Ибрагима Раиси во время его пребывания у власти.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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