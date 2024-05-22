https://news.day.az/world/1662031.html В Новой Каледонии продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией - ВИДЕО
В Новой Каледонии продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией - ВИДЕО
В Новой Каледонии продолжаются столкновения между сторонниками независимости и полицией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате столкновения была повреждена инфраструктура и сгорели автомобили.
Отметим, что в связи с событиями в Новой Каледонии ожидается визит на остров президента Франции Эмманюэля Макрона.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре