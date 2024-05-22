В Новой Каледонии продолжаются столкновения между демонстрантами и полицией

В Новой Каледонии продолжаются столкновения между сторонниками независимости и полицией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, в результате столкновения была повреждена инфраструктура и сгорели автомобили.

Отметим, что в связи с событиями в Новой Каледонии ожидается визит на остров президента Франции Эмманюэля Макрона.

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